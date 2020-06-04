Российские наемники четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки российские наемники четырежды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня. Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было", - говорится в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в четверг утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник дважды обстреливал украинские позиции неподалеку Павлополя, использовав вооружения БМП, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

У Широкино враг вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а по защитникам Богдановка - из крупнокалиберных пулеметов.

Украинские военные для прекращения враждебной активности в ответ использовали дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

По данным украинской разведки, 3 июня военнослужащие ранили по меньшей мере одного наемника.

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - добавили в штабе.