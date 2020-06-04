События

06:52 04.06.2020

Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,9 млн

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Число инфицированных коронавирусом в США превысило 1,9 млн

В Соединенных Штатах с начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло по состоянию на четверг 1 млн 901 тыс. 783 человек, сообщил портал Worldometer.

В стране зафиксировано 109 тыс. 142 летальных исхода от связанных с коронавирусом заболеваний, излечились более 688 тыс. больных, уровень смертности на 1 млн населения составил 330 человек.

По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, в мире число инфицированных Covid-19 составляет 6 млн 567 тыс. 393, скончались 387 тыс. 913, излечились более 3 млн, уровень смертности - 49,8 на 1 млн жителей планеты.

Теги: #сша #вирус #распространение
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