Зеленский хочет добавить строительство общежитий в программу "Большая стройка"

Президент Украины Владимир Зеленский намерен обсудить с Министерством инфраструктуры, премьером и Министерство регионального развития о добавление в программу "Большая стройка" строительства общежитий, сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Мы сейчас будем говорить с Министерством инфраструктуры, премьером и Минрегионом о том, чтобы в "Большое строительство" добавить сооружения общежитий в Украине", - заявил президент во время рабочей поездки в Хмельницкую область, где он оценивал состояние реализации программы.

Он отметил, что во время встречи с ректорами ведущих вузов 2 июня ему рассказали об одной из больших проблем высшего образования - отсутствие студенческих общежитий с качественными условиями.

Он отметил, что в рамках программы предусмотрено строительство в каждом регионе пяти школ, детсадов и спорткомплексов. В то же время глава государства выразил пожелание сдать в эксплуатацию все учебные заведения к первому сентября.

"Возможно, все не будут готовы из-за коронавируса. Но в большинстве своем должны быть", - подчеркнул президент.

"Наша стратегия очень проста: за эти пять лет, которые нам предоставил народ Украины и Бог, построить максимальное количество таких инфраструктурно важных объектов", - добавил он.

Также Зеленский ознакомился с ходом строительства детского сада в с.Давыдковцы Хмельницкого района. Президенту рассказали, что общая стоимость проекта составляет более 27 млн грн. в настоящее время здание готово на 65%, и до первого сентября объект сдадут в эксплуатацию.