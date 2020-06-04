События

04:43 04.06.2020

Первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на платформе в Атлантике

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Многоразовая первая ступень американской ракеты-носителя Falcon 9, стартовавшей в четверг на орбиту с 60 интернет-спутниками, совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Посадка на автоматической плавучей платформе Just Read the Instructions, находившейся в Атлантике, была осуществлена через 8 минут 58 секунд после старта ракеты.

Как сообщалось, тяжелая ракета-носитель Falcon 9 стартовала на орбиту со спутниками, предназначенными для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink компании SpaceX.

Запуск двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX был осуществлен 3 июня в 21:25 по времени Восточного побережья США со стартового комплекса LC-40 на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась в пятый раз.

Группа спутников Starlink будет выведена на орбиту высотой 290 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на орбиту высотой 550 км.

Это уже восьмой вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. С учетом нынешних спутников орбитальная группировка SpaceX будет состоять уже из 480 космических аппаратов системы Starlink.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

Теги: #ракета #сша #ступень #посадка
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