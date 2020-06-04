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04:38 04.06.2020

Харьковские патрульные, требовавшие перечислить взятку через мобильное приложение, предстанут перед судом

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Харьковские патрульные, требовавшие перечислить взятку через мобильное приложение, предстанут перед судом

 

Обвинительный акт в отношении двух харьковских патрульных полицейских, подозреваемых в требовании и получении взятки за непривлечение к административной ответственности (ч. 3 ст. 368 УК Украины), направлен в суд.

"Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, во время несения службы патрульные получили сообщение из службы 102 о том, что женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan X-Trail, не справилась с управлением и съехала в кювет.

Когда патрульные прибыли на место ДТП, водитель сообщила им, что уже позвонила на службу 102 и отменила вызов сотрудников полиции.

Тем не менее, 28-летний старший лейтенант и 25-летняя сержант полиции сообщили женщине-водителю, что собираются составить протокол об административном правонарушении, ей придется заплатить штраф и она будет лишена права управлять автомобилем. Затем они предложили не составлять протокол о ДТП, оценив "услугу" в 2 тыс.грн. Водитель ответила, что такой суммы наличными при себе у нее нет, деньги есть только на банковской карточке. Патрульные предложили воспользоваться мобильным приложением, и женщина перевела требуемую сумму на личную карточку сержанта полиции.

После этого полицейские выполнили свою часть "сделки": составили рапорт, что ДТП не обнаружено, на телефонные звонки никто не отвечал, с заявлением никто не обращался, и на обследованной территории признаков ДТП нет.

Теги: #патрульные #украина #суд #харьков
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