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00:24 04.06.2020

На проспекте Рокоссовского частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

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На проспекте Рокоссовского частично ограничат движение транспорта из-за ремонта дороги

С вечера 3 июня и в течение первой половины дня 4 июня на столичном проспекте Рокоссовского частично ограничат движение транспорта из-за дорожных работ, сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".

"В ночь на 4 июня и в течение первой половины дня будем обустраивать новое асфальтовое покрытие. Работы выполним при благоприятной погоде. Во время работ движение будет частично ограничено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на проспекте Рокоссовского завершается средний ремонт, в частности, обновляется дорожное покрытие на части между улицами Полярной и Кондратюка.

Теги: #киев #ограничение #украина #проспект #транспорт
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