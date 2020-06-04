В Ровенской области лабораторно подтверждён еще 18 случаев коронавируса
В Ровенской области лабораторно подтвердилось еще 18 случаев заболевания коронавирусом Covid-19, в целом инфицированными являются 1903 человек, сообщил глава областной государственной администрации Виталий Коваль в Фейсбуке.
"По состоянию на вечер 3 июня на Ровенщине подтверждено 18 новых случаев заболевания Covid-19", - написал глава ОГА.
Новые случае инфицирования обнаружены у шестерых жителей Ровно, девятерых – из Рокитновского района (пгт Рокитное - 2, с. Березово - 3, с. Дроздынь - 2, с.Блажове - 1, с. Ракитное - 1), трех - Ровенского района (пгт Оржев - 2, пгт Клевань).
Глава ОГА отметил, что возраст больных от 2 до 76 лет.
Кроме того, число выздоровевших насчитывает уже 1012 человек. В среду, 3 июня, выписаны 19 больных из Ровенского, Дубенского, Сарненского районов и Ровно.
Вместе с тем, из-за осложнений, вызванных коронавирусов, 40 случаев летальных.
Коваль добавил, что в работе в лабораториях области остаются 188 образцов