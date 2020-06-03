Правоохранители задержали участников общественной организации в Харьковской области за вооруженный конфликт с полицейскими

В Харьковской области задержаны участники общественной организации за устроенный вооруженный конфликт с правоохранителями, им грозит тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы, сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

"Событие произошло 3 июня в Краснокутском районе Харьковской области. Машину с правоохранителями, которые находились по делам на территории района, окружили граждане, которые назвали себя поселенцами Слобожанской Сечи. Мужчины держали в руках палки, топор и оружие. Агрессивно настроенные молодые люди угрожали правоохранителям, порезали колеса и разбили ветровое стекло в автомобиле, а также сделали один выстрел из оружия в боковое стекло", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сведения по факту правонарушения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание по санкциям статей предусматривает тюремное заключение сроком до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Также полиция установила, что накануне 2 июня эти же лица угрожали руководителю одного из отделов полиции и препятствовали его свободному передвижению.

"Инцидент произошел 2 июня около 15:00 в сквере возле улицы Жен Мироносиц. Затем конфликт продолжился в фойе админздания областного главка полиции. Следователи открыли по данному факту уголовные производства по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины", - отметили в полиции.

Досудебное расследование продолжается.