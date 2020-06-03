Ryanair планирует с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, намерена с 6 июля возобновить рейсы из Украины в Италию, сообщает телеграм-канал "Ryanair Украина".

"Крупнейший европейский лоукостер Ryanair запланировал открытие регулярных рейсов из Украины в Италию уже в июле", - говорится в сообщении.

В частности, Ryanair будет выполнять перелеты из Киева, Львова, Харькова и Одессы.

Так, с 6 июля авиакомпания планирует возобновить рейсы Киев-Рим, Киев-Милан (Бергамо), Львов-Болонья, Харьков-Милан (Бергамо), Одесса-Болонья, Одесса-Милан (Бергамо).

С 7 июля Ryanair планирует запустить рейсы по маршруту Киев-Болонья, Киев - Катания, Львов-Милан (Бергамо).

С 8 июля ожидается возобновление перелетов Львов - Рим, Одесса -Рим.

Отмечается, что цены стартуют от 40€ за перелет в одну сторону. Билеты для покупки доступны в системе бронирования на сайте перевозчика.