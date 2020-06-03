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22:55 03.06.2020

Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

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Автор санкций против "Северного потока 2" избрал новой целью страховщиков трубоукладочных судов

Сенатор Тед Круз, автор американских санкций против "Северного потока 2", которые привели к отказу европейских подрядчиков строить магистраль, готовит новые санкции - против компаний, страхующих суда-трубоукладчики, передает агентство Bloomberg.

В черновом варианте законопроекта Круза, с которым ознакомилось агентство, отмечается, что все введенные ранее США санкции, касающиеся "Северного потока-2", будут распространяться как на работы по прокладке газопровода, так и на компании, страхующие суда-трубоукладчики. Также Круз предлагает распространить санкции на компании, которые обеспечивают "услуги либо помещения" для работ по модернизации судов, задействованных в строительстве газопровода. В качестве примеров приводятся работы по дооборудованию судов, установке сварочного оборудования, оборудования для водолазных работ.

Круз в заявлении объяснил, что цель его законопроекта, - вводить "сокрушительные и немедленные американские санкции" против любого, кто каким-то образом задействован в реализации проекта газопровода.

Строительство газопровода "Северный поток-2" силами европейских подрядчиков было остановлено из-за санкций США. Как заявили в "Газпроме", "проект "Северный поток 2", который построен уже почти на 94%, будет завершен российской стороной".

Теги: #сша #россия #газопровод #санкции
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