Суд арестовал 12 участников перестрелки в Броварах

Шевченковский районный суд Киева в среду, 3 июня, избрал меру пресечения 12 задержанным участникам перестрелки в Броварах, среди которых криминальный авторитет, который "выступил" на стороне местных перевозчиков, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

Как сообщают в полиции, по состоянию на 19:00 столичный суд избрал меру пресечения четырем лицам - арест сроком на 60 суток без права внесения залога. Одному - содержание под стражей с правом внесения залога в размере 630 тыс. 300 грн, еще одному - круглосуточный домашний арест.

По состоянию на 21:00 еще четырем фигурантам, в том числе организатору по прозвищу "Журавль" или "Веха", избрана мера пресечения - содержание под стражей без права внесения залога.

По состоянию на 21:30 еще одному подозреваемому избрана мера пресечения содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 840 тыс. грн.

"В настоящее время всем задержанным мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 257 (Бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Также 12 лицам объявлено о подозрении в покушении на умышленное убийство (ст. 15, ч.2 ст.115 УК)", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, правоохранители во вторник, 2 июня, задержали еще 13 участников перестрелки в г.Бровары Киевской области, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль".

29 мая утром в г. Бровары Киевской области произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.

31 мая Аваков сообщил, что суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления, а также заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двоим определён домашний арест.