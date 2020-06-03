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21:34 03.06.2020

Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства вакцины от Covid-19 в рамках ЕС

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Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства вакцины от Covid-19 в рамках ЕС

Нидерланды, Франция, Германия и Италия решили сформировать "альянс", призванный наладить производство возможной вакцины от коронавируса на территории ЕС, сообщают европейские СМИ со ссылкой на нидерландский Минздрав.

В ведомстве указали, что четыре европейские страны "исследуют различные многообещающие инициативы и ведут обсуждение с фармацевтическими компаниями". 

По данным Минздрава Нидерландов, цель "альянса за инклюзивную вакцину" - наладить производство вакцин от коронавируса на европейской территории, а также обеспечить ими в достаточном количестве не только граждан ЕС, но и стран с низким уровнем дохода, в частности, в Африке.

Согласно данным ВОЗ, в мире ведется разработка более 130 вакцин от коронавируса. По меньшей мере, 10 из них уже находятся на стадии клинических исследований.

Теги: #ес #сотрудничество #вакцина
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