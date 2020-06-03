Зеленский проинспектировал работу лаборатории микробиологических исследований в Хмельницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Хмельницкую область проинспектировал работу и оснащение лаборатории микробиологических исследований, а также обсудил вопросы доплат медикам, работающих с Covid-19.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Зеленский осмотрел лабораторию главного управления "Хмельницкого областного лабораторного центра МЗ Украины" и помещения, где принимают образцы биоматериала, отобранные для тестирования на наличие Covid-19. Сотрудники показали президенту медицинскую технику, в частности амплификатор, приобретенный для центра меценатами.

Также Зеленский поинтересовался ситуацией с выплатами доплат к заработным платам медикам, которые работают с Covid-19 и обсудил с медперсоналом проблемы, которые необходимо решить в ближайшее время для подготовки к возможной второй волне распространения коронавирусной болезни Covid-19.

В свою очередь, заместитель министра здравоохранения Украины, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко проинформировал, что деньги в казначействе на такие выплаты есть, и уже подписаны соответствующие сметы.

"Вскоре медики получат предусмотренные законом доплаты", - сказано в сообщении.

Зеленский отметил необходимость "все проверять".

"Даже когда деньги нашли, они не доходят до врачей. И это по всей стране. Все надо вручную нам проверять с главным санитарным врачом. Это неправильно. Надо точно знать, что деньги доходят", - подчеркнул глава государства.

Кроме того, сотрудники центра проинформировали о нехватке профессиональных кадров. В частности, о наличии проблемы с подготовкой лаборантов, работающих над микробиологическими исследованиями.

По словам Ляшко, в последние годы в Украине вообще не готовили соответствующих специалистов.

Зеленский призвал работников лаборатории оперативно сообщать о возможных проблемах, которые возникают в работе.

"Это очень важные вещи. Пока не построим систему в стране, будем так общаться", - отметил президент.

Как сообщалось, Зеленский 3-4 июня находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области.