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20:44 03.06.2020

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

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ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в среду объявили о возобновлении клинических испытаний противомалярийного препарата - гидроксихлорохин - от коронавируса нового типа.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил в ходе брифинга, что после "анализа доступных данных по смертности" эксперты пришли к выводу, что "нет причин отказываться от плана" клинических испытаний.

Подобные испытания были прекращены более недели назад - после публикации исследования медицинским изданием The Lancet. В ВОЗ тогда заявили, что прекращают испытания препарата до тех пор, "пока не будут получены данные о безопасности" использования гидроксихлорохина при лечении COVID-19.

Гидроксихлорохин - противомалярийный препарат, существующий уже не одно десятилетие. Во многих странах в последние месяцы его используют для лечения коронавируса COVID-19. Сторонники такой терапии отмечают, что речь идет о препаратах, свойства и возможные побочные эффекты которых известны уже много десятилетий. По их опыту, при правильном применении гидроскихлорохин действительно помогает больным. Один из наиболее видных сторонников такой терапии - французский профессор Дидье Раульт.

Однако многие ученые призывали к осторожности при использовании гидроксихлорохина. Так, в Европейском агентстве лекарственных средств заявляли, что гидроксихлорохин как и хлорохин не следует использовать против COVID-19, кроме как в клинических испытаниях и в чрезвычайных ситуациях общенационального масштаба.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом. Президент отметил, что в США этот препарат принимают многие врачи и люди, работающие в местах, где высок риск заражения.

Теги: #воз #препарат #мир #испытания
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