События

20:31 03.06.2020

Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

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Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

Британское правительство подтвердило в среду информацию о планах помещать на двухнедельный карантин всех прибывающих в страну людей, начиная со следующей недели, сообщает Associated Press.

Только прибывающим из Ирландии удастся избежать карантина. Всех остальных по прибытию, начиная с 8 июня, попросят провести в изоляции 14 дней. За нарушение карантина полагается штраф в размере 1 тыс. фунтов стерлингов (более $1,2 тыс.).

Британские власти полагают, что эта мера поможет предотвратить вторую волну вспышки коронавируса в стране.

Представители туристического бизнеса и авиакомпании раскритиковали это решение правительства. Они считают его ударом по бизнесу, поскольку многие европейские страны сейчас, наоборот, открывают границы и снимают пограничный контроль.

Теги: #карантин #британия
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