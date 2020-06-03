В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

Третья волна ослабления карантина в Черниговской области в ближайшее время проводиться не будет из-за существенного роста количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 в регионе в последние дни, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской областной государственной администрации в среду.

"За последние дни количество больных в регионе существенно возросло: 25 мая было зафиксировано 130 случаев, а 3 июня должны 218 случаев. Штаб рекомендует не вводить третью волну ослабления карантина в регионе. Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местах должны постоянно контролировать состояние заболеваемости и принимать при необходимости решение об усилении карантина", - сказал замглавы обладминистрации Андрей Подорван по итогам проведенного в среду заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

На заседании проанализировали состояние заболеваемости Covid-19, а также причины увеличения количества случаев инфицирования жителей области коронавирусом в последние дни. В сообщении отмечается, что сейчас в Черниговской области 218 случаев инфицирования, из них 86 в городе Чернигов, при чем за последние дни количество случаев выросло в полтора раза. В учреждениях здравоохранения находится 24 больных, в частности, 17 - в Черниговской городской больнице №2.

3 июня решением руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации ячейками вспышки заболевания признали поселок Михайло-Коцюбинское (4 случая заболевания) и село Старый Белоус (3 случая) в Черниговском районе. Штаб поручил провести полный комплекс эпидемиологических работ на местах.

По данным Министерства здравоохранения Украины, Киев и четыре области Украины по состоянию на 3 июня не отвечают критерию инцидентности, а еще три области – критерию охвата тестированием для перехода на второй этап ослабления карантина, однако Черниговской области в их числе нет, то есть критериям для ослабления карантина она отвечает. В частности, новых случаев Covid-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения было 6,67 (критерий инцидентности), тогда как он должен быть меньше 12, а показатель охвата тестированием составляет 28,59 на 100 тысяч человек, тогда как он должен быть больше 12.