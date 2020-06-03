События

20:17 03.06.2020

В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

2 мин читать
В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

Третья волна ослабления карантина в Черниговской области в ближайшее время проводиться не будет из-за существенного роста количество больных коронавирусной болезнью Covid-19 в регионе в последние дни, сообщает департамент информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской областной государственной администрации в среду.

"За последние дни количество больных в регионе существенно возросло: 25 мая было зафиксировано 130 случаев, а 3 июня должны 218 случаев. Штаб рекомендует не вводить третью волну ослабления карантина в регионе. Комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на местах должны постоянно контролировать состояние заболеваемости и принимать при необходимости решение об усилении карантина", - сказал замглавы обладминистрации Андрей Подорван по итогам проведенного в среду заседания штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации.

На заседании проанализировали состояние заболеваемости Covid-19, а также причины увеличения количества случаев инфицирования жителей области коронавирусом в последние дни. В сообщении отмечается, что сейчас в Черниговской области 218 случаев инфицирования, из них 86 в городе Чернигов, при чем за последние дни количество случаев выросло в полтора раза. В учреждениях здравоохранения находится 24 больных, в частности, 17 - в Черниговской городской больнице №2.

3 июня решением руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации ячейками вспышки заболевания признали поселок Михайло-Коцюбинское (4 случая заболевания) и село Старый Белоус (3 случая) в Черниговском районе. Штаб поручил провести полный комплекс эпидемиологических работ на местах.

По данным Министерства здравоохранения Украины, Киев и четыре области Украины по состоянию на 3 июня не отвечают критерию инцидентности, а еще три области – критерию охвата тестированием для перехода на второй этап ослабления карантина, однако Черниговской области в их числе нет, то есть критериям для ослабления карантина она отвечает. В частности, новых случаев Covid-19 за последние 7 дней в 100 тыс. населения было 6,67 (критерий инцидентности), тогда как он должен быть меньше 12, а показатель охвата тестированием составляет 28,59 на 100 тысяч человек, тогда как он должен быть больше 12.

Теги: #карантин #черниговская_область
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:31 03.06.2020
Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

19:21 03.06.2020
Правительство Украины обнародовало постановление о послаблении карантинных мер с 5 июня

Правительство Украины обнародовало постановление о послаблении карантинных мер с 5 июня

18:44 03.06.2020
Ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня-начале июля – KSE

Ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня-начале июля – KSE

14:35 03.06.2020
Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

14:32 03.06.2020
Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

12:54 03.06.2020
Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

19:14 02.06.2020
Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

13:40 02.06.2020
Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

18:18 31.05.2020
Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Пять областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

13:09 29.05.2020
Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений

Пленум Верховного суда оспаривает конституционность введенных правительством Украины карантинных ограничений

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня – Фонд

Правительство Беларуси отправлено в отставку

США намерены запретить китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

ПОСЛЕДНЕЕ

Нидерланды, Франция, ФРГ и Италия объединят усилия для производства вакцины от Covid-19 в рамках ЕС

Зеленский проинспектировал работу лаборатории микробиологических исследований в Хмельницкой области

Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня – Фонд

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект об игорном бизнесе

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

В Черкасской области задержан польський мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет

Администрация Трампа решила временно ограничить полеты китайских авиакомпаний в США

ГБР сообщило о подозрении еще одному полицейскому чиновнику в деле о растрате более 1 млн грн под видом обслуживания служебных автомобилей

Глава Пентагона против использования армии для подавления массовых беспорядков

В Харьковской области выздоровели больше половины медработников, у которых был подтвержден COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА