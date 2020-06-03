В Черкасской области задержан польський мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет

В Черкасской области задержали мужчину, который более десяти лет разыскивался полицией Польши, сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сотрудники управления уголовного розыска во взаимодействии с работниками Черкасского отдела полиции установили местонахождение и задержали гражданина Республики Польша, который находился в розыске за совершение мошеннических действий на территории своей родины. Мужчина проживал на территории Драбовского района, где устроился на работу в одно из местных сельскохозяйственных обществ", - указывается в сообщении.

Как уточняется, суд в Польше уже признал задержанного виновным в совершении преступлений и приговорил к трем годам и одному месяцу лишения свободы.

На данный момент предпринимаются меры касательно экстрадиции задержанного.