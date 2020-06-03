В Харьковской области выздоровели больше половины медработников, у которых был подтвержден COVID-19

В Харьковской области подтверждено 242 случая COVID-19 у медиков.

"242 заболевших. Из них 152 выздоровели", - сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

Вместе с тем в областной инфекционной больнице количество сотрудников, у которых подтвержден COVID-19, выросло до 32 человек. Из них выздоровели 14 человек.

В общей сложности по состоянию на утро среды в Харьковской области зарегистрировано 1893 подозрения на COVID-19 (в том числе 42 за последние сутки). Из них 1131 подтверждено, 524 опровергнуто. Остальные - на стадии проверки.

Из 1131 заболевшего 518 человек выздоровели, 48 умерли. Госпитализированы 196 человек (в том числе в реанимации 1 подключен к аппарату ИВЛ, 4 - на кислородной поддержке (маске).

Кроме того, госпитализированы 163 человека с подозрением на COVID-19.