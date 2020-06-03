События

19:42 03.06.2020

Глава Пентагона против использования армии для подавления массовых беспорядков

1 мин читать
Глава Пентагона против использования армии для подавления массовых беспорядков

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что на данный момент выступает против применения акта, позволяющего направить действующую армию на подавление беспорядков в США.

"Я не поддерживаю применение акта о восстаниях", - сказал министр в среду в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что подобные меры "должны применяться только в качестве крайней меры и только в наиболее экстренных и тяжелых ситуациях".

Задействование акта о восстаниях 1807 года наделяет президента США полномочиями разместить военных на территории страны для подавления мятежей, которые угрожают государству или его гражданам.

В США после гибели в Миннеаполисе по вине полиции афроамериканца Джорджа Флойда проходят массовые выступления. В ряде городов эти протесты вылились в беспорядки, акты вандализма, поджоги и разграбление магазинов, ожесточенные столкновения с силами правопорядка. С обеих сторон имеются жертвы и многочисленные пострадавшие. В значительном числе штатов страны губернаторы ввели комендантский час, к противодействию демонстрантам привлечены подразделения Национальной гвардии.

Американская Национальная гвардия состоит из формирований резерва, а не из действующих подразделений.

Теги: #сша #военные #пентагон #протесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:55 03.06.2020
Администрация Трампа решила временно ограничить полеты китайских авиакомпаний в США

Администрация Трампа решила временно ограничить полеты китайских авиакомпаний в США

18:33 03.06.2020
США намерены запретить китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

США намерены запретить китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

09:44 03.06.2020
Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

19:59 02.06.2020
В Нью-Йорке сохранят комендантский час до конца этой недели

В Нью-Йорке сохранят комендантский час до конца этой недели

08:28 02.06.2020
Мэр Вашингтона осудила применение слезоточивого газа против демонстрантов

Мэр Вашингтона осудила применение слезоточивого газа против демонстрантов

07:48 02.06.2020
Тысячи военных и полицейских будут задействованы для прекращения беспорядков в Вашингтоне – Трамп

Тысячи военных и полицейских будут задействованы для прекращения беспорядков в Вашингтоне – Трамп

02:32 02.06.2020
Трамп просит губернаторов активнее использовать Национальную гвардию для пресечения беспорядков

Трамп просит губернаторов активнее использовать Национальную гвардию для пресечения беспорядков

01:48 02.06.2020
Дипломаты призвали граждан Украины находящихся в США избегать массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях

Дипломаты призвали граждан Украины находящихся в США избегать массового скопления людей и не участвовать в демонстрациях

22:46 01.06.2020
В Вашингтон и в Майами направляют федеральные спецгруппы для ликвидации беспорядков

В Вашингтон и в Майами направляют федеральные спецгруппы для ликвидации беспорядков

21:40 01.06.2020
Свыше 60 тыс. солдат Нацгвардии США принимают участие в борьбе против коронавируса и противостоят участникам беспорядков

Свыше 60 тыс. солдат Нацгвардии США принимают участие в борьбе против коронавируса и противостоят участникам беспорядков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня – Фонд

Правительство Беларуси отправлено в отставку

США намерены запретить китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский проинспектировал работу лаборатории микробиологических исследований в Хмельницкой области

Совет директоров МВФ рассмотрит новую программу stand-by для Украины 9 июня – Фонд

Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект об игорном бизнесе

ВОЗ объявила о возобновлении клинических испытаний гидроксихлорохина

Британия со следующей недели будет отправлять на 2-недельный карантин всех прибывающих в страну

В Черниговской области не планируют третьей волны ослабления карантина из-за роста числа заболевших

В Черкасской области задержан польський мошенник, скрывавшийся от правоохранителей более 10 лет

ГБР сообщило о подозрении еще одному полицейскому чиновнику в деле о растрате более 1 млн грн под видом обслуживания служебных автомобилей

В Харьковской области выздоровели больше половины медработников, у которых был подтвержден COVID-19

Полиция начала ещё два уголовных производства в связи со стрельбой на промтоварном рынке в Одесской области

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА