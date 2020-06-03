ГБР сообщило о подозрении еще одному полицейскому чиновнику в деле о растрате более 1 млн грн под видом обслуживания служебных автомобилей

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г.Хмельницком сообщили о подозрении одному из бывших заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области в повторной растрате имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.3 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что в 2018 году, находясь на руководящей должности, чиновник вступил в сговор со своим подчиненным и работниками двух предприятий. Правоохранители перечисляли бюджетные средства для проведения работ по сервисному обслуживанию и ремонту служебных автомобилей, которые не выполнялись, чем совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 1 млн 97 тыс грн", - сообщается на сайте ГБР в среду.

Как сообщалось, 2 июня следователи ГБР сообщили о подозрении в этом же деле другому должностному лицу Нацполиции в Винницкой области - одному из начальников отделения ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Ему инкриминируются те же ч.3 и ч.5 ст.191 УК. Следователи ГБР устанавливают причастность и других лиц к совершению этого преступления.