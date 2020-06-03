События

19:43 03.06.2020

ГБР сообщило о подозрении еще одному полицейскому чиновнику в деле о растрате более 1 млн грн под видом обслуживания служебных автомобилей

1 мин читать
ГБР сообщило о подозрении еще одному полицейскому чиновнику в деле о растрате более 1 млн грн под видом обслуживания служебных автомобилей

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в г.Хмельницком сообщили о подозрении одному из бывших заместителей начальника Главного управления Национальной полиции в Винницкой области в повторной растрате имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах (ч.3 и ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

"Следствием установлено, что в 2018 году, находясь на руководящей должности, чиновник вступил в сговор со своим подчиненным и работниками двух предприятий. Правоохранители перечисляли бюджетные средства для проведения работ по сервисному обслуживанию и ремонту служебных автомобилей, которые не выполнялись, чем совершили растрату бюджетных средств на сумму свыше 1 млн 97 тыс грн", - сообщается на сайте ГБР в среду.

Как сообщалось, 2 июня следователи ГБР сообщили о подозрении в этом же деле другому должностному лицу Нацполиции в Винницкой области - одному из начальников отделения ГУ Национальной полиции в Винницкой области. Ему инкриминируются те же ч.3 и ч.5 ст.191 УК. Следователи ГБР устанавливают причастность и других лиц к совершению этого преступления.

Теги: #гбр #полицейский #растрата #подозрение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:49 03.06.2020
Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

13:04 03.06.2020
ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

10:01 03.06.2020
Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику российского спецподразделения ОМОН за избиение крымчанина на почве национальной ненависти

Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику российского спецподразделения ОМОН за избиение крымчанина на почве национальной ненависти

07:06 03.06.2020
ГБР сообщил о подозрении должностному лицу Нацполиции Винницкой области подозреваемому в растрате более 1 млн грн

ГБР сообщил о подозрении должностному лицу Нацполиции Винницкой области подозреваемому в растрате более 1 млн грн

02:17 03.06.2020
Псевдосоветник главы Офиса Президента предстанет перед судом за получение $100 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности

Псевдосоветник главы Офиса Президента предстанет перед судом за получение $100 тыс. за непривлечение к уголовной ответственности

16:54 02.06.2020
В КС поступило представление 58 нардепов о соответствии Конституции положений закона о ГБР

В КС поступило представление 58 нардепов о соответствии Конституции положений закона о ГБР

11:55 02.06.2020
"Евросолидарность" требует увольнения руководства ГБР из-за действий в музее Гончара - Герасимов

"Евросолидарность" требует увольнения руководства ГБР из-за действий в музее Гончара - Герасимов

11:47 31.05.2020
ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

ГБР направило в суд дело в отношении задержанного на взятке в 100 тыс. грн чиновника "Укрспортобеспечения"

04:59 31.05.2020
Начальника Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тыс. грн из-за служебной халатности

Начальника Воздушных сил ВСУ будут судить за нанесение ущерба почти в 800 тыс. грн из-за служебной халатности

12:48 30.05.2020
ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

ГБР начало расследование смертельного ДТП с участием полицейского авто в Харькове

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Правительство Беларуси отправлено в отставку

США намерены запретить китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

ПОСЛЕДНЕЕ

Администрация Трампа решила временно ограничить полеты китайских авиакомпаний в США

Глава Пентагона против использования армии для подавления массовых беспорядков

Полиция начала ещё два уголовных производства в связи со стрельбой на промтоварном рынке в Одесской области

Правительство Беларуси отправлено в отставку

Правительство Украины обнародовало постановление о послаблении карантинных мер с 5 июня

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект об усовершенствовании регулирования уголовного процесса содержащим коррупционные риски

МВД Украины запустило мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

Ситуация в Украине с COVID-19 может ухудшиться до возврата жесткого карантина в конце июня-начале июля – KSE

США намерены запретить китайским авиакомпаниям полеты в страну с 16 июня

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА