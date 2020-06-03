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19:33 03.06.2020

Полиция начала ещё два уголовных производства в связи со стрельбой на промтоварном рынке в Одесской области

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Полиция начала ещё два уголовных производства в связи со стрельбой на промтоварном рынке в Одесской области

Правоохранители начали два новых уголовных производства по факту стрельбы на промтоварном рынке в Одесской области, сообщает пресс-служба полиции области.

"Действия правонарушителей квалифицированы по статьям 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины", - указывается в сообщении.

Отмечается, что правоохранители установили местоположение двух микроавтобусов, на которых сбежали начавшие стрельбу на рынке злоумышленники, и их водителей. Устанавливается причастность мужчин к правонарушению, транспортные средства изъяты и отправлены на экспертизу.

Также было установлено, что разыскиваемые являются правоохранителями одной из охранных фирм.

Как сообщалось, 2 июня на одном из промтоварных рынков области произошла стрельба. В магазин тканей на промтоварном рынке зашли неизвестные в масках и произвели несколько выстрелов из вероятно травматического оружия в сторону сотрудников торгового заведения, после чего скрылись на автомобилях.

Позже сотрудники пострадавшего торгового заведения, вспомнив, что до этого у них был конфликт из-за места для парковки с соотечественниками, которые также торгуют на рынке тканями, вооружились пистолетом для отстрела резиновых пуль и битами и пошли в их магазин, где разбили окна.

Теги: #рынок #перестрелка #одесская_область
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