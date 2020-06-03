Правительство Украины обнародовало постановление о послаблении карантинных мер с 5 июня

Кабинет министров Украины обнародовал постановление №435 о внесении изменений в постановление №392 от 20 марта 2020 года. Текст документа был опубликован на "Урядовом портале".

Постановление предусматривает созыв региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) в случае, если эпидемическая ситуация в регионе в течение трех дней подряд не соответствует признакам для ослабления противоэпидемических мер.

Как сообщалось, на заседании в среду, 3 июня, Кабмин также принял решение о возобновлении внутренних авиаперевозок с 5 июня и международных – с 15 июня. Также с 5 июня разрешается возобновление работы заведений общепита и проведение религиозных мероприятий на открытом воздухе при условиях соблюдения дистанции между участниками не менее 1,5 м и в помещениях при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м.