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19:10 03.06.2020

Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект об усовершенствовании регулирования уголовного процесса содержащим коррупционные риски

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Антикоррупционный комитет Рады признал законопроект об усовершенствовании регулирования уголовного процесса содержащим коррупционные риски

Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики на заседании в среду признал содержащим коррупционные риски законопроект №2734 "Об изменениях в Уголовный процессуальный кодекс в части усовершенствования регулирования уголовного процесса", сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Юрчишин.

"Сегодня профильный комитет признал содержащим в себе коррупционные риски законопроект №2734 депутатов Яцик и Бакумова из "Слуги народа" и Мамки из "ОПЗЖ", - рассказал Юрчишин агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, до 2012 года в Украине была законодательная норма, согласен которой прокурор имел право определять, какие уголовные дела начинать, а какие нет. "Для этого было достаточно признать, достаточна ли доказательная база или нет. Это создавало огромную коррупционную лазейку... В 2012 году эта ситуация изменилась, когда были внесены правки в УПК, очень позитивно воспринятые и Советом Европы, Венецианской комиссией, Еврокомиссией и другими международными партнерами. Фактически была прикрыта коррупционная "лавочка" для представителей прокуратуры. В этом созыве эту "дырку" решили восстановить", - отметил нардеп.

Депутат высказал надежду, что примеру его комитета последует и зал Верховной Рады.

Теги: #законотворчество #упк #парламент
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