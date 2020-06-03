МВД Украины запустило мобильное приложение, которое позволяет проверить наличие штрафов за нарушение ПДД

В Министерстве внутренних дел Украины сообщили о запуске государственного мобильного приложения "Штрафы ПДД", которое позволяет оплатить вынесенные штрафы, а также оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса.

Как сообщается на сайте МВД, в приложении также есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

"С помощью приложения можно легко выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений. Не надо ждать, пока постановление поступит в ваш почтовый ящик, а сразу оплатить ее онлайн", - рассказал заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

При этом он напомнил о скидке в размене 50% от суммы штрафа, если оплата произведена в течение 10 банковских дней с момента получения постановления

Как сообщалось, с 1 июня в Киеве и Киевской области камеры автоматической фиксации начали фиксировать нарушения скоростного режима на дорогах, а нарушители - привлекаться к ответственности.