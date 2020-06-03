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18:29 03.06.2020

Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

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Российские наемники обстреляли украинские позиции под Богдановкой, потерь нет

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил в среду по состоянию на 17.00.

"С начала сегодняшних суток потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook в среду.

Как отмечается в сообщении, под обстрел попали украинские защитники вблизи с.Богдановка Волновахского района Донецкой области в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Обстрел противник вел из крупнокалиберных пулеметов.

"В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорным пунктам. Благодаря решительности и точности военнослужащих из состава Объединенных сил захватчики прекратили свою активность. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны Украины сообщали об отсутствии обстрелов на Донбассе с полуночи по состоянию на 12.00 среды. Таким образом, обстрел произошел уже пополудни.

На всех трех участках разведения сил и средств режим "тишина" соблюдался. В штабе отмечают, что ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой.

Теги: #всу #оос #обстрелы
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