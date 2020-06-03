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17:52 03.06.2020

"Минер" моста Метро арестован на 2 месяца с возможностью внесения залога – прокуратура Киева

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"Минер" моста Метро арестован на 2 месяца с возможностью внесения залога – прокуратура Киева

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для "минера" моста Метро в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал взорвать мост Метро, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в сумме 315 тыс. грн", - указывается в сообщении в Facebook.

Решение принял Днепровский районный суд Киева на заседании в среду, 3 июня.

Как сообщалось, в понедельник 1 июня в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что в связи с поступившим анонимным сообщением о минировании моста Метро "красная" линия метро работает в ограниченном режиме. Мужчина стоял на мосту и угрожал взорвать его. В 15:20 он был задержан правоохранителями, взрывное устройство оказалось муляжом. При задержании никто не пострадал.

Мужчине инкриминируется ч. 2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия).

Санкция статьи предусматривает от 4 до 8 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Теги: #киев #минер #суд
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