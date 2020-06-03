При МИД Украины при поддержке ПРООН создается группа кризисного управления для преодоления вызовов, связанных с Covid-19

Рабочая группа кризисного управления и координации создается при Министерстве иностранных дел Украины при поддержке Программы развития ООН (ПРООН) с целью обеспечения скоординированного, эффективного и всеобъемлющего ответа на национальный кризис, вызванный коронавирусной болезнью Covid-19.

"Мы очень ценим поддержку, которую ПРООН предоставляет Министерству иностранных дел. Она ощутимо усиливает способность МИД реагировать на коронавирусный кризис, преодолевать его последствия для украинского общества и экономики. Пандемия бросает вызов всему миру, и самый действенный ответ на нее - это глобальная солидарность", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД в среду.

В ведомстве подчеркнули, что группа будет помогать МИД идентифицировать и координировать доставку в Украину международной гуманитарной помощи и медицинских закупок за рубежом, помогать привлекать международную финансовую поддержку и поддержку бизнеса для реагирования на кризис, вызванный Covid-19.

Кроме того, группа будет оказывать поддержку МИД в коммуникационных усилиях по противодействию дезинформации и ложным новостям по Covid-19 и усилит кризисные и стратегические коммуникации МИД.