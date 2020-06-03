События

14:32 03.06.2020

Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

1 мин читать
Кабмин разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня

Кабинет министров Украины разрешил работу заведений общепита, проведение религиозных мероприятий и ряд других послаблений с 5 июня.

Соответствующие изменения в постановление правительства №392, внедряющее в Украине адаптивный карантин, Кабмин утвердил на заседании в среду.

"Предлагается разрешить с 5 июня работу заведений общественного питания, в частности принятие посетителей в помещениях при условии соблюдения противоэпидемических мер. Разрешить проводить религиозные мероприятия на открытом воздухе при условиях контроля религиозной организацией соблюдения дистанции между участниками не менее 1,5 м и в помещениях при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м. Разрешить с 5 июня лицам старше 60 лет не придерживаться условий самоизоляции",- сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе заседания правительства.

"Ограничить деятельность учреждений оздоровления и отдыха детей, разрешить проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка получателей высшего образования в дистанционном режиме. Также предлагается предусмотреть что в случае несоответствия эпидситуации в регионе признакам для послабления противоэпидемических мер на протяжении трех дней подряд, региональная комиссия про техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций собирается на внеочередное заседание и принимает решение об отмене ослабления некоторых противоэпидемических мер исходя из оценки поточной эпидситуации в регионе",- добавил министр.

Теги: #общепит #карантин #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:46 03.06.2020
Кабмин подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для переселенцев" на €25,5 млн

Кабмин подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для переселенцев" на €25,5 млн

14:35 03.06.2020
Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

Кабмин Украины разрешил с 5 июня кафе и ресторанам прием посетителей в помещениях, а лицам старше 60 лет не соблюдать обязательства по самоизоляции

14:06 03.06.2020
В Киеве создадут Мемориал украинских героев

В Киеве создадут Мемориал украинских героев

14:02 03.06.2020
Кабмин Украины назначил 75 стипендий правительства выдающимся тренерам

Кабмин Украины назначил 75 стипендий правительства выдающимся тренерам

13:51 03.06.2020
Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

Заседание МВФ по утверждению новой программы stand-by ожидается до 10 июня

13:38 03.06.2020
Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня

Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня

13:32 03.06.2020
Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

12:54 03.06.2020
Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

Посещаемость киевских ТРЦ в первый уикенд значительно ниже докарантинной, визиты стали более целевыми

19:14 02.06.2020
Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

Шмыгаль обсудил с представителями Всеукраинского совета церквей возможность смягчения карантинных мер для религиозных организаций

13:40 02.06.2020
Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Семь областей Украины и Киев не отвечают критериям для ослабления карантина

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

В Украине 19 июня будет отмечаться День фермера – указ президента

Шмыгаль анонсировал запуск международного авиасообщения с 15 июня

На пост министра образования и науки будет предложен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет

Ермак проинформировал Берлин, что НВФ на Донбассе продолжают использовать запрещенное вооружение

ПОСЛЕДНЕЕ

Адвокат о вызове Порошенко в ГБР по делу о «прослушке» международных переговоров: по «видосикам» на допросы ходить не будем

Италия открывает границы для туризма со странами Европы

Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19 - МИД

В Украине 19 июня будет отмечаться День фермера – указ президента

На пост министра образования и науки будет предложен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет

Ермак проинформировал Берлин, что НВФ на Донбассе продолжают использовать запрещенное вооружение

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

Депутат Запорожского горсовета попался на вымогательстве - УСБУ

Виталий Стрижак: Полиция АРК сообщила о подозрении омоновцу, который избил проукраинского активиста в оккупированном Севастополе

Кличко: На сегодняшний день в Киеве работают 466 детсадов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА