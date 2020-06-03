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14:08 03.06.2020

Италия открывает границы для туризма со странами Европы

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Италия открывает границы для туризма со странами Европы

В Италии со среды открывают границы для туристов из стран Европы и возобновляют передвижение между регионами, сообщила в среду итальянская редакция издания The Local.

По данным издания, власти страны отменили правило на соблюдение двухнедельного карантина по приезде в Италию для стран Евросоюза, четырех стран Шенгенской зоны - Исландии, Норвегии, Лихтенштейна и Швейцарии, а также для Великобритании, Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана.

Отмечается, что туристы их этих стран не столкнуться с какими-либо ограничениями при въезде в Италию, однако они могут быть помещены на карантин при возвращении в домой, если это предусматривают правила той или иной страны.

Как сообщают европейские СМИ, международные авиаперелеты возобновятся в Милане, Риме и Неаполе.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что, возобновляя международный туризм, страна сталкивается с осознанным риском всплеска случаев заражения коронавирусом COVID-19.

"Мы сталкиваемся с обдуманным риском, осознавая, что кривая заражений может вновь пойти вверх, - заявил Конте в эфире итальянского телевидения. - Нам нужно принять этот факт, в противном случае мы никогда не сможем начать все заново".

Италия формально не закрывала свои границы - покидать и возвращаться в страну разрешалось по работе или причинам медицинского характера. Прибывшие в страну помещались на 14-дневный карантин. Передвижения между регионами также разрешались в случае наличия неотложных причин.

Как сообщает The Local, внешние границы ЕС закрыты по крайней мере до 15 июня.

В последние недели в Италии стремительно падают как темпы распространения заболевания, так и число умирающих от него людей.

Италия является одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса стран.

По состоянию на 3 июня в стране выявлено более 233 тыс. заразившихся коронавирусом, число летальных исходов среди пациентов с COVID-19 превышает отметку в 33 тыс. При этом более 160 тыс. заболевших выздоровели.

Теги: #италия #граница
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