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14:06 03.06.2020

В Киеве создадут Мемориал украинских героев

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В Киеве создадут Мемориал украинских героев

Кабинет министров Украины создал организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию Мемориала украинских героев.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Главой оргкомитета определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Оргкомитету поручено в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.

Кроме того, необходимо будет разработать концепцию мемориала и провести архитектурный конкурс, с дальнейшим определением места размещения мемориала в Киеве.

Отмечается, что реализация данного решения позволит увековечить память про воинов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 столетия, сберечь национальную память о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.

Теги: #мемориал #герои #кабмин
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