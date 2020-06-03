В Киеве создадут Мемориал украинских героев

Кабинет министров Украины создал организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий по созданию Мемориала украинских героев.

Соответствующее решение было принято на заседании в среду.

Главой оргкомитета определен вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Оргкомитету поручено в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по созданию мемориала украинских героев.

Кроме того, необходимо будет разработать концепцию мемориала и провести архитектурный конкурс, с дальнейшим определением места размещения мемориала в Киеве.

Отмечается, что реализация данного решения позволит увековечить память про воинов, которые боролись за свободу, независимость и территориальную целостность Украины в противостоянии российской агрессии, украинских борцов за независимость 20 столетия, сберечь национальную память о мужестве и патриотизме защитников украинского государства.