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13:46 03.06.2020

Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19 - МИД

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Южная Корея передала Украине 20 тыс. тестов на COVID-19 - МИД

В среду в Украину была доставлена гуманитарная помощь от Республики Корея в виде наборов для тестирования на COVID-19 с целью преодоления коронавирусной инфекции (всего в наборах - 20 тыс. тестов), сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Украинская сторона настроена на дальнейшее всестороннее укрепление дружеских отношений с Республикой Корея и будет прилагать все усилия для взаимовыгодного развития перспективных направлений двустороннего сотрудничества", - цитирует слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы пресс-служба МИД в среду.

Как отмечается, этот дружеский жест со стороны правительства Кореи стал практическим воплощением договоренностей, достигнутых во время телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского и президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в апреле этого года.

Кулеба выразил искреннюю благодарность корейской стороне за своевременную помощь и последовательную поддержку усилий Украины в борьбе с распространением коронавирусной болезни.

Теги: #южная_корея #тесты #гумпомощь
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