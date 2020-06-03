На пост министра образования и науки будет предложен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет

На пост министра образования и науки Украины будет предложена кандидатура ректора Черниговского национального технологического университета Сергея Шкарлета, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" источники в университетской среде.

По словам собеседников агентства, Шкарлета рекомендовали многие работники сферы образования и науки.

47-летний Шкарлет – доктор экономических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины. С мая 2010 года ректор Черниговского национального технологического университета. Лауреат Государственной премии Украины в сфере образования 2017 года за работу "Научно-теоретические, методические и технологические аспекты комплексной IT-поддержки деятельности инновационного университета".