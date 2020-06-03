Ермак проинформировал Берлин, что НВФ на Донбассе продолжают использовать запрещенное вооружение

Украина благодарна немецкой стороне за поддержку в рамках Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе, а также за поддержку реформ в стране, отметил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак по итогам визита украинской делегации в Берлин 2 июня.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, представители Украины и Германии на встречах обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и обменялись опытом по противодействию пандемии коронавируса. Особое внимание было уделено совместным усилиям для достижения мира на востоке Украины.

Стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, достигнутых на саммите "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. На встрече с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом Ермак рассказал подробности переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы в Минске, сообщил об обновлении состава и повышения статуса украинской делегации в ТКГ.

"Украину категорически не устраивает медлительность продвижения вперед в Минском формате. Поэтому мы делаем все возможное, чтобы переговоры были более эффективными. Мы не только предложили проведение встреч в формат видеоконференций в режиме 24/7. Президент Украины Владимир Зеленский существенно расширил украинскую делегацию в составе Минской группы и повысил статус ее членов", - рассказал в Берлине руководитель ОП.

Стороны согласились, что со времени проведения декабрьского саммита "Нормандской четверки" был достигнут ощутимый прогресс во взаимном освобождении удерживаемых лиц.

"Мы констатировали прогресс в освобождении пленных. Однако движение к следующему взаимного освобождения, к сожалению, пока затормозилось. И нам мешает не только эпидемия коронавируса, но и конкретное невыполнение другой стороной договоренности Нормандского саммита в Париже о допуске представителей Международного комитета Красного Креста в места содержания заложников на временно оккупированных территориях", - отметил Ермак.

Во время переговоров с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр Андрей Ермак отметил, что для ускорения продвижения к миру нужно, в частности, принять меры для реализации полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, что пока не выполнено.

"Мы донесли до партнеров нашу обеспокоенность тем, что не выполняется едва ли не самое важное условие для продвижения к миру – до сих пор не прекращаются обстрелы! С 19 декабря прошлого года до 29 мая было зафиксировано более 1,5 тыс. обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. За это время погибло 33 украинских военных, еще 235 были ранены. Боевики продолжают использовать запрещенное Минскими соглашениями вооружение", - заявил Ермак.

Он отметил, что Россия и подконтрольные ей незаконные вооруженные формирования должны обеспечить наблюдателям СММ ОБСЕ безопасный и надежный доступ на временно оккупированные территории Украины. "Также важным является выполнение сторонами обновленного плана разминирования и продолжения процесса разведения сил и средств при верификации со стороны СММ ОБСЕ. Эти договоренности Нормандского саммита также должны быть выполнены", - подчеркивается в сообщении.

Кроме того, собеседники отметили необходимость открытия новых КПВВ через линию разграничения, с учетом, прежде всего, гуманитарных критериев.

Участники встречи обсудили возможности для углубления взаимодействия Украины и НАТО, а также вопросы двустороннего сотрудничества Украины и ФРГ.

В частности, с советником канцлера ФРГ по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером обсуждались вопросы финансовой поддержки Украины и инвестиций.

"Мы благодарны Германии и лично канцлеру Ангеле Меркель и всем нашим собеседникам за твердую и последовательную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. Они еще раз продемонстрировали, что Германия является хорошим и надежным другом Украины, и мы чувствуем огромную поддержку", - резюмировал Ермак.

Руководитель Офиса президента Украины также передал канцлеру ФРГ Ангеле Меркель приветствие от президента Зеленского.