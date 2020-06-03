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13:04 03.06.2020

ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

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ГБР вызывает Порошенко на допрос в качестве свидетеля по делу о прослушке международных переговоров

Государственное бюро расследований вызывает пятого президента Украины, народного депутата Петра Порошенко 10 июня на допрос в качестве свидетеля по делу о снятии информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств, сообщает пресс-служба ГБР.

"В соответствии со ст.133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины Порошенко П.О. вызывается на 11:00 10 июня 2020 года в Государственный бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в уголовном производстве № 6220000000000456, в ходе которого исследуются обстоятельства законности снятия информации во время проведения международных переговоров с участием президента Украины и должностных лиц иностранных государств", - сказано в сообщении Бюро на странице в Фейсбуке.

Так, Порошенко необходимо явиться по адресу: ул. Симона Петлюры, д.15, каб.508, г.Киев.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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