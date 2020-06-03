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13:01 03.06.2020

Депутат Запорожского горсовета попался на вымогательстве - УСБУ

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Депутат Запорожского горсовета попался на вымогательстве - УСБУ

Депутат Запорожского городского совета вымогал 340 тыс.грн. от местного жителя за коррупционные услуги по выделению ему земельного надела на берегу Днепра - сообщает пресс-служба УСБУ Украины.

По данным ведомства, депутат Запорожского горсовета, являющийся заместителем постоянной комиссии горсовета по вопросам земельных ресурсов был задержан правоохранительными органами после получения от гражданина части взятки в сумме 243 тыс.грн.

При этом, первую часть взятки - 97 тыс.грн. - он получил несколькими днями ранее, факт ее получения также был задокументирован правоохранителями.

Платой в 340 тыс.грн. депутат оценил свое содействие в позитивном решении земельной комиссии Запорожского горсовета об отводе в собственность гражданину земельного участка на берегу Днепра под строительство дома.

Следствие располагает информацией, что запорожец, желающий получить земельный участок в черте города, подал соответствующие документы в горсовет три года назад, однако заместитель городской комиссии по вопросам земельных ресурсов создавал искусственные препятствия, чтобы вынудить заявителя заплатить ему мзду.

Разоблачение высокопоставленного чиновника проводилось силами Территориального управления Государственного бюро расследования в г. Мелитополь, под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины ( получение неправомерной выгоды служебным лицом) .

Решается вопрос о сообщении депутату о подозрении, а также избрание ему меры пресечения.

Проводится следствие по установлению других фактов коррупционной деятельности депутата и его коллег.

Теги: #взятка #запорожье #горсовет
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