Виталий Стрижак: Полиция АРК сообщила о подозрении омоновцу, который избил проукраинского активиста в оккупированном Севастополе

Следователи полиции АРК сообщили о подозрении сотруднику российского ОМОНа, который в 2016 году избил жителя оккупированного Севастополя за украинскую символику. До измены присяге подозреваемый работал в подразделении «Беркут» МВД Украины.

Как сообщил глава ГУ Нацполиции Украины в АРК Виталий Стрижак, 7 сентября 2016 года омоновец нанес севастопольцу 1977 года рождения тяжкие телесные повреждения. Поводом стала украинская символика на велосипеде потерпевшего. У мужчины диагностировали открытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты и костей носа.

«После избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удерживал в таком положении больше трех часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь», — сообщил Виталий Стрижак.

Омоновцу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями УК Украины: нанесение тяжких телесных повреждений по причине нетерпимости (ч. 2 ст. 121), незаконное лишение свободы (ч.1 ст.146), унижение национальной чести и достоинства (ч. 2 ст. 161). Санкция статей — до 10 лет лишения свободы. Как заявил Стрижак, полиция АРК через суд намерена объявить подозреваемого в международный розыск. Он добавил, что защита прав и свобод жителей оккупированных Россией Крыма и Севастополя остается приоритетной задачей правоохранительных органов АРК.