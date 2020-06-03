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12:45 03.06.2020

Кличко: На сегодняшний день в Киеве работают 466 детсадов

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Кличко: На сегодняшний день в Киеве работают 466 детсадов

В столице с 1 июня возобновили работу 466 детских садов, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"На сегодняшний день в Киеве работают 466 детских садов. Это те учреждения, которые осуществили все необходимые меры для безопасной работы. В 62-х садах сегодня продолжаются плановые ремонтные работы. Многие родители, у которых есть возможность оставить детей дома или с родственниками, не повели детей в сады, чтобы не подвергать их опасности. И я благодарен им за это. Сегодня в детсады Киева пошли почти 15 тыс. детей. До карантина, в среднем, садики ежедневно посещали более 55 тыс. детей", - подчеркнул Кличко во время онлайн пресс-конференции, отвечая на вопрос, полученные от СМИ.

Он отметил, что сейчас главная задача детсадов, которые возобновили работу - обеспечить соблюдение всех регламентов и правил. В частности, постоянная уборка и дезинфекция помещений, минимизация контактов в учреждении.

"Персонал садов прошел инструктаж, как действовать в случае вспышки респираторного заболевания в детском саду. Ежедневно и детям на входе в сад и персоналу измеряют температуру. Родителям в группы заходить запрещено", - отметил мэр.

Теги: #киев #кличко #детсады
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