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12:43 03.06.2020

Гидрометцентр обещает летнюю погоду в ближайшие выходные дни

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Гидрометцентр обещает летнюю погоду в ближайшие выходные дни

В ближайшие сутки в Украине погоду все еще будет определять прохладная и влажная воздущная масса, но уже с пятницы температура начнет повышаться и в выходные по всей стране ожидается летняя погода, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью на Закарпатье, Прикарпатье, в северо-восточных и Днепропетровской областях, днем в Украине, кроме юго-востока, кратковременные дожди, местами с грозами.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.Температура ночью 4-10° тепла, днем 15-20°, на юге и востоке страны до 22°; в Карпатах в течение суток 3-8° тепла.

В Киеве - ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 17-19°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 июня самая высокая температура днем была 31,9° в 1901г., самая низкая ночью 4,3° в 1933г.

В пятницу, 5 июня, в Украине, кроме большинства южных и юго-восточных областей , небольшие, на западе и северо-востоке страны умеренные дожди, местами грозы.

Ветер южный, юго-западный, 7-12 м/с, местами, кроме востока, порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 8-13°, на побережье морей до 16°; днем 19-24°, на юге и востоке 22-27°.

В Киевев пятницу - небольшой кратковременный дождь, днем возможна гроза. Ветер южный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 21-23°.

3 июня в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 18-20°, в районе Приморского и Одессы 13-14°; в Днепре возле Киева 14°.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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