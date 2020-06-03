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12:20 03.06.2020

За сутки в Киеве COVID-19подтвердили еще у 62 человек, в больницах всего находятся 184 больных коронавирусом – Кличко

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За сутки в Киеве COVID-19подтвердили еще у 62 человек, в больницах всего находятся 184 больных коронавирусом – Кличко

Количество жителей Киева, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 62 человека, в том числе у 10 медиков, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, в которых подтвердили заболевания коронавирус, увеличилось на 62 человека. Из них 10 медиков. На сегодня в Киеве уже 3 133 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - сообщил Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Среди заболевших 38 женщин в возрасте от 24 до 95 лет и три девочки - 5, 7 и 10 лет. А также 16 мужчин от 30 до 83 лет и пятеро мальчиков - от 3 до 14 лет.

В больницы столицы госпитализировали 13 пациентов. Остальные - лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 38 человек. Всего коронавирус преодолели 756 жителей столицы.

"Больше всего случаев заболевания зафиксировали в Соломенском районе - 10, Деснянском - 9 и в Днепровском, и Шевченковском - по 8 случаев", - отметил Кличко.

Мэр сообщил, что в больницах Киева ныне находятся 184 больных коронавирусом. 40 пациентов - в тяжелом состоянии, трое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Он сообщил, что показатель наполняемости больниц первой волны, которые принимают больных коронавирус в столице, сегодня – 40%.

"Подчеркну: не отступает и заболеваемость пневмонией. С этим диагнозом в столице в стационары вообще госпитализированы 352 человека. Напомню, что сегодня в Киеве всем больным пневмонией тоже делают ПЦР тесты", - добавил мэр.

Он призвал киевлян внимательно относиться к своему здоровью. "Сейчас многие вырвались из карантина, будто угрозы не было, и нет. Это не так. Вирус не отступал. И особенно осторожными надо быть в условиях, когда мы вводим послабления. Соблюдайте правила - в транспорте, в общественных местах, в торговых центрах и спортзалах. Там, где большое скопление людей и наибольшая вероятность подхватить инфекцию", - отметил Кличко.

Мэр добавил, что показатель охвата тестированием жителей Киева составляет более 60 человек на 100 тыс. населения при норме 12 человек.

Он отметил, что всем врачам, которые работают или могли контактировать с больными или людьми с подозрением на COVID-19, делают ИФА-тесты.

"Это тесты на наличие в организме антител к вирусу. На сегодня в столице работникам медучреждений сделали более 850 ИФА-тестов", - отметил Виталий Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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