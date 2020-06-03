Сервис "Google для некоммерческих организаций" начал работу в Украине

Американская Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., открыла сервис "Google для некоммерческих организаций" для использования в Украине.

"Мы хотим не только показать вам, что это за сервис и каким он будет, но и провести серию семинаров с тренингами, как использовать продукты, которые входят в пакет "Google для некоммерческих организаций" в Украине", - сказал в ходе онлайн-презентации программы директор по бизнес-операциям Google в Восточной Европе Дмитрий Шоломко.

В рамках сервиса украинским некоммерческим организациям будут доступны: G Suite для некоммерческих организаций, Google Ad Grants, YouTube для некоммерческих организаций, а также "Google Планета Земля" и "Google Карты".

Для того, чтобы воспользоваться "Google для некоммерческих организаций", необходимо подтвердить, что организация отвечает всем требованиям для получения доступа (быть зарегистрированными согласно украинскому законодательству: как благотворительная организация, гражданское объединение, религиозная организация или международная некоммерческая организация) и подать заявку на создание аккаунта Google для некоммерческих организаций. Когда некоммерческий статус организации будет подтвержден, Google предоставит возможности для некоммерческого использования сервисов компании.

Google запустил программу "Google для некоммерческих организаций" в 2011 году и работает почти в 50 странах, однако до сегодняшнего дня она не была доступна в Украине.