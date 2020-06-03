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11:13 03.06.2020

Украина передала Германии материалы с доказательствами присутствия российских вооруженных формирований на Донбассе

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Украина передала Германии материалы с доказательствами присутствия российских вооруженных формирований на Донбассе

Министр обороны Украины Андрей Таран во вторник, 2 июня, в ходе визита в Федеративную Республику Германия передал материалы с доказательствами присутствия российских вооруженных формирований на Донбассе, а также обсудил наращивание двустороннего украинско-немецкого сотрудничества.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, во время переговоров с Федеральным министром обороны ФРГ Таран обсудил вопросы урегулирования аспектов безопасности в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины и наращивания двустороннего украинско-немецкого сотрудничества.

Стороны также обсудили вопросы привлечения механизмов международной поддержки в рамках Нормандского формата.

"Украинская сторона подчеркнула неизменность позиций по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины. Кроме того, Андрей Таран передал материалы с доказательствами присутствия вооруженных формирований Российской Федерации на востоке Украины. Министр обороны также акцентировал внимание немецкой стороны на недопустимости создания препятствий деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, а также активную милитаризацию оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Кроме того, глава украинского оборонного ведомства предоставил информацию о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, а также рассказал о мерах, принимаемых для исполнения договоренностей Парижского саммита в рамках Нормандского формата 9 декабря 2019 года.

Отмечается, что особое внимание было уделено обсуждению вопросов развития военно-технического сотрудничества. Немецкая сторона выразила поддержку Минобороны Украины о намерениях развития критически необходимых возможностей ВСУ.

По итогам встреч достигнута договоренность продолжить стратегический диалог на уровне глав оборонных ведомств Украины и ФРГ. С целью укрепления двусторонних отношений министр обороны Украины пригласил Федерального министра обороны ФРГ осуществить визит в Украину во второй половине 2020 года", - подытожили в ведомстве.

Теги: #таран #агрессия_рф #донбасс #германия #минобороны
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