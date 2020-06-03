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11:11 03.06.2020

Украина вскоре представит официальную делегацию на переговорах с Ираном относительно сбитого самолета "МАУ" - МИД

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Украина вскоре представит официальную делегацию на переговорах с Ираном относительно сбитого самолета "МАУ" - МИД

В ближайшее время Украина представит свою официальную делегацию на переговорах с Ираном относительно сбитого близ Тегерана самолета "МАУ", сообщило Министерство иностранных дел Украины.

"Заместитель министра проинформировал собеседника о ходе формирования официальной делегации Украины на переговорах с Ираном. В ближайшее время Украина представит свою команду переговорщиков", - говорится в сообщении МИД Украины в среду.

В ходе встречи с послом Ирана в Украине Манучехром Моради заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметил необходимость обеспечения иранской стороной прозрачного и объективного расследования, направленного на установление причин катастрофы самолета, привлечение виновных к ответственности, выплату компенсаций семьям погибших и т.д. Енин отметил важность полного и безусловного сотрудничества иранской стороны в вопросе скорейшей расшифровки бортовых самописцев в соответствии с нормами международного права.

"В ответ Манучехр Моради заверил в готовности Ирана к диалогу с Украиной в правовой, технической и политической плоскостях для урегулирования проблемных вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы, а также сообщил, что Украина рассматривается Ираном в качестве приоритетного государства в контексте проведения расследования и расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета", - сообщает МИД.

Посол также отметил, что распространенная некоторыми иранскими СМИ информация о намерениях правительства Ирана передать самописцы для расшифровки Франции, учитывая "затягивание" украинской стороной переговорного процесса, не соответствует действительности и не отображает официальную позицию Тегерана.

Участники встречи договорились укреплять взаимодействие на дипломатическом уровне с целью ускорения решения имеющихся проблемных вопросов.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Теги: #мау #енин #иран #мид
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