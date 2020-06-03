События

10:47 03.06.2020

8,54 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ за сутки, 178 умерших

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 8,54 тыс. случаев, умерли за сутки 178 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции, 5 215 умерших и 195 957 выписанных (8 972 выписаны за последние сутки). Таким образом, число активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 231 105. Россия на третьем месте в мире по числу заболевших, на втором Бразилия (555,3 тыс., +28,9 тыс.), на первом - США (1,83 млн, +20,8 тыс.).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1 842 новых случаев COVID-19 за сутки, 61 смерть и 3 385 выздоровевших.

Теги: #рф #коронавирус
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