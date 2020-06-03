Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине "черные ящики" самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Ирана - посол

Посол Ирана в Украине Манучехр Моради в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным заявил, что сообщения в иранских СМИ о том, что Иран решил не отдавать Украине "черные ящики" самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого в Иране, не соответствуют официальной позиции Ирана.

"Непростой диалог по сверхсложной теме сбивания Боинга в небе над Ираном, но луч надежды есть! Кстати, посол Ирана четко указал, что недавние сообщения в иранских СМИ об изменении планов Тегерана по передаче черных ящиков для расшифровки из-за якобы "промедления украинской стороны" не соответствуют официальной позиции Ирана", - написал Енин в Facebook в среду.

Как сообщалось ранее, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта им. имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании. Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными.

Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.