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10:39 03.06.2020

Чиновник Минобразования Украины задержан при получении 300 тыс грн взятки

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Чиновник Минобразования Украины задержан при получении 300 тыс грн взятки

Правоохранители задержали генерального директора одного из директората Министерства образования и науки Украины во время получения 300 тыс грн неправомерной выгоды, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, чиновник Минобразования требовал неправомерную выгоду от представителя государственного предприятия за победу в конкурсе на осуществление опытно-конструкторской работы по созданию новейших технологий с призовым фондом в 3 млн грн", - сказано в сообщении.

Так, при получении $5 тыс. и 165 тыс грн должностное лицо было задержано правоохранителями.

Кроме того, в помещении Директората Министерства образования и науки Украины проведены неотложные следственные (розыскные) действия. Сейчас задержанному готовится сообщение о подозрении по ч.3 ст.368 УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #прокуратура #минобразования #коррупция
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