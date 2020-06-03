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10:37 03.06.2020

В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 10 новых случаев COVID-19

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В ВСУ за прошедшие сутки зафиксировано 10 новых случаев COVID-19

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 3 июня зафиксировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом и 10 - выздоровления, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ.

"По состоянию на 10:00 3 июня в Вооруженных силах Украины болеет 124 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 125 человек, летальных случаев – 4", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке..

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 10 новых случаев COVID-19.

В учреждениях здравоохранения находится два человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий и Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Еще 8 человек (Киевская область - 4 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Запорожская область - 2 военнослужащих, Житомирская - 1 военнослужащий) находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Их состояние здоровья также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 416 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 127 человек.

Как сообщалось, 30 мая в ВСУ был зафиксирован четвертый летальный случай от коронавируса, умер сотрудник ВСУ в Черновицкой области.

25 мая был зарегистрирован третий летальный случай от коронавируса в ВСУ. Умер сотрудник ВСУ во Львовской области.

16 апреля во Львовской областной инфекционной больнице от COVID-19 умер сотрудник ВСУ.

6 апреля сотрудница одной из воинских частей Вооруженных сил Украины в Ивано-Франковской области скончалась от коронавирусного заболевания COVID-19, став первой жертвой этого заболевания в рядах ВСУ.

Теги: #всу #коронавирус
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