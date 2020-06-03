Правоохранители сообщили о подозрении сотруднику российского спецподразделения ОМОН за избиение крымчанина на почве национальной ненависти

Следователи полиции Крыма сообщили о подозрении сотруднику подразделения "ОМОН" Российской Федерации за избиение украинского активиста в 2016 году на почве национальной ненависти, сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины.

"В 2016 году в Севастополе действующий сотрудник российского спецподразделения ОМОН, в прошлом - работник подразделения "Беркут" МВД Украины - нанес потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Мотивом избиения стало наличие на велосипеде потерпевшего украинской символики", - говорится в сообщении полиции на странице в Фейсбуке.

Во время досудебного расследования установлено, что нанес телесные повреждения крымчанину, 1977 года рождения действующий сотрудник российского спецподразделения ОМОН, который находился в г.Севастополе 7 сентября 2016 года.

"У пострадавшего была диагностирована открытая черепно-мозговая, сотрясение головного мозга, перелом основания черепа, переломы орбиты, закрытый перелом костей носа.

Установлено, что нападающий побил крымчанина на почве национальной ненависти, в частности к гражданам Украины, украинским активистам, проживающим на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

Кроме того, после избиения подозреваемый повалил потерпевшего на землю, связал руки пластиковыми стяжками и удержал в таком положении более 3 часов, не давая возможности оказать ему медицинскую помощь.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Украины. В частности, по ч.2 ст.161 (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничения прав граждан по признакам политических и других убеждений, соединенные с насилием), ч.2 ст.121 (умышленное причинение тяжких телесных повреждений по мотивам расовой, национальной или религиозной нетерпимости) и ч.1 ст.146 (незаконное лишение свободы) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время следователями решается вопрос о получении в отношении подозреваемого соответствующей санкции суда и объявлении его в международный розыск.