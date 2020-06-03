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09:44 03.06.2020

Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

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Пентагон направил 1,6 тыс. солдат в район Вашингтона

Около 1 тыс. 600 военнослужащих США перемещены в район рядом с Вашингтоном на фоне эскалации напряженности и протестов в связи со смертью афроамериканца Джорджа Флойда.

Министр обороны США Марк Эспер санкционировал перемещение примерно 1 тыс.600 военнослужащих из Форт-Брэгга (штат Северная Каролина) и Форт-Драма (штат Нью-Йорк), сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Согласно его заявлению, военнослужащие дислоцируются на военных базах близ Вашингтона, но не находятся в самом округе.

Он отметил, что они находятся в состоянии повышенной боевой готовности, но в настоящее время "не участвуют в оборонной поддержке операций гражданских властей".

Президент Дональд Трамп отдал приказ о пролете над американской столицей военных вертолетов в качестве "демонстрации силы" против протестующих, сообщило агентство Associated Press, ссылаясь на двух чиновников Пентагона.

По их словам, эти действия должны были продемонстрировать готовность властей в случае необходимости привлечь к наведению порядка стране армейские подразделения.

Жители США на протяжении нескольких дней продолжают устраивать по всей стране акции протеста в связи с гибелью в полицейском участке в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после того, как полицейский при задержании применил к нему силу.

Теги: #армия #сша #протесты
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