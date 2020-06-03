Во Львовской области за минувшие сутки 96 новых случаев коронавируса

96 новых случаев заболевания коронавирусом диагностированы за минувшие сутки во Львовской области, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

"По оперативным данным за минувшие сутки лабораторные центры во Львове провели 500 ПЦР-тестов, из которых 96 позитивные (64 – жители Львова)", – указано в сообщении.

Такое количество инфицированных за сутки – наибольшее с начала эпидемии во Львовской области. До этого наибольшее количество инфицированных за сутки составило 70 человек 28 мая.

Вчера в области зарегистрировали 34 новых случая COVID-19.

В общей сложности коронавирус диагностировали у 1830 жителей области. 60 человек скончались, 457 – выздоровели.

В свою очередь мэр Львова Андрей Садовый на странице в Facebook написал, что количество заболевших коронавирусом в регионе за сутки является рекордом.

"Количественно - это рекорд для Львовской области. Но это также и наибольшее количество сделанных исследований. В соотношении больных 19%, то есть не более определенной нормы. Также добавился к сегодняшнему результату вспышка заболевания в ФК "Карпаты", - отметил мэр.

Так, за последние сутки лаборатории сделали 500 ПЦР-анализов.

"Ну и вообще, друзья, посмотрите на улицы города. Там больше нет карантина. Если люди не могут соблюдать правила, то прогнозируем, что количество больных увеличится. Сегодня наша главная задача не допустить коллапса в медицинской системе Львова", - отметил мэр.