В Украине за минувшие сутки 483 новых случая Covid-19, 8 ранее заболевших умерли, 362 выздоровели

483 новых случая заболевания коронавирусной болезнью Covid-19 зафиксировано в Украине за минувшие сутки по состоянию на утро среды, 8 человек из числа ранее заболевших скончались, 362 выздоровели. Днем ранее сообщалось о 328 новых случаях инфицирования Covid-19 за предшествовавшие сутки, 1 июня – 340 новых случаях, 31 мая – о 468 новых заболевших, 30 мая – о 393 инфицированных.

Как сообщается на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в среду утром, количество инфицированных нарастающим итогом составило 24 823 человека, 10 440 выздоровели, 735 умерли.

Сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 648 человек, что на 113 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число подтвержденных случаев заражения Covid-19 за сутки во Львовской области - 96 , в Киеве – 62 случаев и в Ривненской области – 50 инфицированных.

Как сообщает Центр общественного здоровья Украины, из общего числа заболевших - 1791 ребенок и 4785 медиков. На амбулаторном лечении находятся или находились 17 227 пациентов, из них 1496 детей и 3883 медработника. Всего нуждались в госпитализации 7596 человек, из них 295 детей и 902 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 292 человека, в том числе один ребенок и 26 медиков.

В числе выздоровевших 2500 медработников и 718 детей. 37 медиков умерли от осложнений COVID-19.

Всего в Украине сделано 381 552 ПЦР-тестов и 21 931 ИФА-тест. По информации главы Минздрава Максима Степанова, за минувшие сутки проведено 16 085 тестов, в т. ч. 9 880 методом ПЦР и 6 205 методом ИФА